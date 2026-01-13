SensoTimer ST6 i ST6 Duo eco!ogic navodnjavaju uz usmjeravanje vlage. Senzori sadržani u opsegu isporuke mjere vlažnost tla i izmjerenu vrijednost bežičnim putem šalju SensoTimer-u. Sensor Pad sa senzorima, koji za mjerenje treba kontakt s tlom, radi osiguranja besprijekorne funkcije treba jednom godišnje zamijeniti zamjenskim senzorima (Sensor Pad). Zamjena je moguća uz pomoć običnog odvijača te se obavlja u jednom potezu. U tu je svrhu potrebno odviti dva vijka na stražnjoj strani senzora, skinuti prednji poklopac i izvaditi Pad. Stari Pad sada se može zamijeniti novim. Zatim treba ponovo montirati poklopac senzora i fiksirati ga zavijanjem vijaka na stražnjoj strani. Gotovo.