Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m

Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelam. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.

Kvalitetno PrimoFlex® crijevo promjera 1/2" i dužine 20 m idealno je za navodnjavanje malih do velikih površina i vrtova. Troslojno vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak ne sadrži ftalate (< 0.1%), kadmij, barij ni olovo, što znači da ne sadrži apsolutno nikakve tvari štetne za ljudsko zdravlje. Vanjski sloj, otporan na UV zrake i vremenske utjecaje, štiti materijal, a međusloj koji ne propušta svjetlost sprječava stvaranje algi u crijevu. Tlak pucanja iznosi 24 bara. Osim toga, crijevo se odlikuje velikom temperaturnom izdržljivošću od -20 do 65° C. Na ovo vrtno crijevo dajemo 12 godina jamstva. Kärcher vrtna crijeva za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
12 godina jamstva
  • Dugovječnost
3 sloja
  • Otporno na savijanje i lom
Tlak pucanja 24 bar
  • Jamči robusnost
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
  • Za jednostavno rukovanje.
Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C
  • Jamči robusnost
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
  • Zdravstveno i ekološki nedvojbeno
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
  • Zajamčena robusnost i dugovječnost
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate
  • Zdravstveno i ekološki nedvojbeno
Vanjski sloj otporan na UV-zrake i vremenske utjecaje
  • Jamči robusnost
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″
Dužina crijeva (m) 20
Boja Žuta boja
Težina (kg) 2,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 285 x 285 x 115
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
