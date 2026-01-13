Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m
Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.
Kvalitetno PrimoFlex® crijevo promjera 1/2" i dužine 50 m idealno je za navodnjavanje malih do velikih površina i vrtova. Troslojno vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo- stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Vanjski sloj, otporan na UV zrake i vremenske utjecaje, štiti materijal, a međusloj koji ne propušta svjetlost sprječava stvaranje algi u crijevu. Tlak pucanja iznosi 24 bar. Osim toga, crijevo se odlikuje velikom temperaturnom izdržljivošću od -20 do 65° C. Na ovo vrtno crijevo dajemo 12 godina jamstva. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
12 godina jamstva
- Zajamčena dugovječnost
3 sloja
- Otporno na prelamanje
Tlak pucanja 24 bar
- Zajamčena robusnost
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
- Za jednostavno rukovanje.
Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C
- Zajamčena robusnost
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
- Zdravstveno i ekološki nedvojbeno
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
- Zajamčena robusnost i dugovječnost
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate
- Zdravstveno i ekološki nedvojbeno
Vanjski sloj otporan na UV-zrake i vremenske utjecaje
- Zajamčena robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|5,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 380 x 155
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema