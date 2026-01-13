Kvalitetno PrimoFlex® crijevo promjera 1/2" i dužine 50 m idealno je za navodnjavanje malih do velikih površina i vrtova. Troslojno vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo- stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Vanjski sloj, otporan na UV zrake i vremenske utjecaje, štiti materijal, a međusloj koji ne propušta svjetlost sprječava stvaranje algi u crijevu. Tlak pucanja iznosi 24 bar. Osim toga, crijevo se odlikuje velikom temperaturnom izdržljivošću od -20 do 65° C. Na ovo vrtno crijevo dajemo 12 godina jamstva. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.