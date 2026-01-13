Kvalitetno PrimoFlex® crijevo promjera 3/4" i dužine 50 m idealno je za navodnjavanje malih do velikih površina i vrtova. Troslojno vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo, što znači da ne sadrži apsolutno nikakve tvari štetne za ljudsko zdravlje. Vanjski sloj, otporan na UV zrake i vremenske utjecaje, štiti materijal, a međusloj koji ne propušta svjetlost sprječava stvaranje algi u crijevu. Tlak pucanja iznosi 24 bar. Osim toga, crijevo se odlikuje velikom temperaturnom izdržljivošću od -20 do 65° C. Na ovo vrtno crijevo dajemo 12 godina jamstva. Kärcher vrtna crijeva za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.