Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 50 m
Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.
Kvalitetno PrimoFlex® crijevo promjera 3/4" i dužine 50 m idealno je za navodnjavanje malih do velikih površina i vrtova. Troslojno vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo, što znači da ne sadrži apsolutno nikakve tvari štetne za ljudsko zdravlje. Vanjski sloj, otporan na UV zrake i vremenske utjecaje, štiti materijal, a međusloj koji ne propušta svjetlost sprječava stvaranje algi u crijevu. Tlak pucanja iznosi 24 bar. Osim toga, crijevo se odlikuje velikom temperaturnom izdržljivošću od -20 do 65° C. Na ovo vrtno crijevo dajemo 12 godina jamstva. Kärcher vrtna crijeva za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
12 godina jamstva
- Zajamčena dugovječnost
3 sloja
- Otporno na prelamanje
Tlak pucanja 24 bar
- Zajamčena robusnost
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
- Za jednostavno rukovanje.
Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C
- Zajamčena robusnost
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
- Zdravstveno i ekološki nedvojbeno
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
- Zajamčena robusnost i dugovječnost
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate
- Zdravstveno i ekološki nedvojbeno
Vanjski sloj otporan na UV-zrake i vremenske utjecaje
- Zajamčena robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|3/4″
|Dužina crijeva (m)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|10,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 380 x 285
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema