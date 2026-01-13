Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m
Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode.
Značajka novog 50 metara dugog kvalitetnog vrtnog crijeva Performance Plus 1/2" je njegovo visokokvalitetno višeslojno tkanje s poboljšanim dodirom. S jedne strane je iznimno otporno na prelamanje i fleksibilno što crijevo čini posebno robusnim i omogućuje stalan protok vode. S druge strane crijevo osjetno bolje leži u ruci. Vanjski sloj s UV zaštitom štiti materijal u svim vremenskim uvjetima. A srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu. Osim toga, trajno crijevo ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo – i stoga je potpuno neškodljivo za zdravlje. Uz to je crijevo podnosi tlak do 45 bara i temperature od −20 do +60 °C. Za one koji žele navodnjavati srednje velike do velike površine i vrtove vrtno crijevo Performance Plus najbolje je rješenje. Na ovaj model dajemo 15 godina jamstva.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetno višeslojno tkanje
- Fleksibilnost i otpornost na prelamanje za osiguranje optimalnog protoka vode.
50 metara
- Za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova.
Zahvaljujući kvalitetnom tkanju s velikom debljinom stijenke prikladno za tlak do 45 bara
- Zajamčena robusnost.
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
- Za jednostavno rukovanje.
Velika otpornost na temperature od -20 do +60 °C
- Kvalitetno crijevo.
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
- Za posebno dugi vijek trajanja.
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo
- Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Vanjski sloj s UV zaštitom
- Iznimno otporno na vremenske utjecaje.
15 godina jamstva
- Dugotrajnost i visok zahtjev kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|50
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|6,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema
- Kuhinjski vrt