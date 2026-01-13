Značajka novog 50 metara dugog kvalitetnog vrtnog crijeva Performance Plus 1/2" je njegovo visokokvalitetno višeslojno tkanje s poboljšanim dodirom. S jedne strane je iznimno otporno na prelamanje i fleksibilno što crijevo čini posebno robusnim i omogućuje stalan protok vode. S druge strane crijevo osjetno bolje leži u ruci. Vanjski sloj s UV zaštitom štiti materijal u svim vremenskim uvjetima. A srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu. Osim toga, trajno crijevo ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo – i stoga je potpuno neškodljivo za zdravlje. Uz to je crijevo podnosi tlak do 45 bara i temperature od −20 do +60 °C. Za one koji žele navodnjavati srednje velike do velike površine i vrtove vrtno crijevo Performance Plus najbolje je rješenje. Na ovaj model dajemo 15 godina jamstva.