Novo crijevo proizvođača Kärcher izrađeno je od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja s poboljšanim dodirom koje oduševljava robusnošću, fleksibilnošću i otpornošću na prelamanje, omogućuje stalan protok vode i osjetno bolje leži u ruci. Zahvaljujući vanjskom sloju s UV zaštitom otpornom na vremenske utjecaje zaštićen je materijal 25 metara dugog kvalitetnog vrtnog crijeva. A srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, osigurava da se ne stvaraju alge u crijevu. A po pitanju otpornosti na temperature 3/4" crijevo može oduševiti u potpunosti: temperature od −20 do +60 °C ne mogu mu ništa. Osim toga, trajno vrtno crijevo ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo – i stoga je potpuno neškodljivo za zdravlje. Crijevo Performance Plus s tlakom rasprskavanja od 30 bara idealno je za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Uključujući 15 godina jamstva.