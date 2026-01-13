Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m

Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno – za stalan protok vode.

Novo crijevo proizvođača Kärcher izrađeno je od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja s poboljšanim dodirom koje oduševljava robusnošću, fleksibilnošću i otpornošću na prelamanje, omogućuje stalan protok vode i osjetno bolje leži u ruci. Zahvaljujući vanjskom sloju s UV zaštitom otpornom na vremenske utjecaje zaštićen je materijal 25 metara dugog kvalitetnog vrtnog crijeva. A srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, osigurava da se ne stvaraju alge u crijevu. A po pitanju otpornosti na temperature 3/4" crijevo može oduševiti u potpunosti: temperature od −20 do +60 °C ne mogu mu ništa. Osim toga, trajno vrtno crijevo ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo – i stoga je potpuno neškodljivo za zdravlje. Crijevo Performance Plus s tlakom rasprskavanja od 30 bara idealno je za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Uključujući 15 godina jamstva.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetno višeslojno tkanje
  • Fleksibilnost i otpornost na prelamanje za osiguranje optimalnog protoka vode.
25 metara
  • Za navodnjavanje manjih do srednje velikih površina i vrtova.
Zahvaljujući kvalitetnom tkanju s velikom debljinom stijenke prikladno za tlak do 30 bara
  • Zajamčena robusnost.
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
  • Za jednostavno rukovanje.
Velika otpornost na temperature od -20 do +60 °C
  • Kvalitetno crijevo.
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
  • Za posebno dugi vijek trajanja.
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo
  • Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Vanjski sloj s UV zaštitom
  • Iznimno otporno na vremenske utjecaje.
15 godina jamstva
  • Dugotrajnost i visok zahtjev kvalitete.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 3/4″
Dužina crijeva (m) 25
Boja Crna
Težina (kg) 5,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 390 x 390 x 180
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
