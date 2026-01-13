Promjer 3/4", duljina 50 m i posebno robusno, fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje: Ovim karakteristikama oduševljava novo vrtno crijevo Performance Plus Kärcher tijekom navodnjavanja srednje velikih do velikih površina i vrtova. Crijevo za navodnjavanje proizvođača Kärcher izrađeno je od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja s poboljšanim dodirom, omogućuje stalan protok vode i osjetno bolje leži u ruci. Vanjski sloj s UV zaštitom otporan na vremenske utjecaje pridonosi zaštiti materijala, a srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, osigurava da se ne stvaraju alge u crijevu. Osim toga, trajno vrtno crijevo ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo – i također je potpuno neškodljivo za zdravlje. Druge značajke kvalitete su otpornost na temperature od −20 do +60 °C, tlak rasprskavanja od 30 bara i 15 godina jamstva.