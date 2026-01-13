Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m
Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja – za stalan protok vode.
Promjer 3/4", duljina 50 m i posebno robusno, fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje: Ovim karakteristikama oduševljava novo vrtno crijevo Performance Plus Kärcher tijekom navodnjavanja srednje velikih do velikih površina i vrtova. Crijevo za navodnjavanje proizvođača Kärcher izrađeno je od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja s poboljšanim dodirom, omogućuje stalan protok vode i osjetno bolje leži u ruci. Vanjski sloj s UV zaštitom otporan na vremenske utjecaje pridonosi zaštiti materijala, a srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, osigurava da se ne stvaraju alge u crijevu. Osim toga, trajno vrtno crijevo ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo – i također je potpuno neškodljivo za zdravlje. Druge značajke kvalitete su otpornost na temperature od −20 do +60 °C, tlak rasprskavanja od 30 bara i 15 godina jamstva.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetno višeslojno tkanje
- Fleksibilnost i otpornost na prelamanje za osiguranje optimalnog protoka vode.
50 metara
- Za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova.
Zahvaljujući kvalitetnom tkanju s velikom debljinom stijenke prikladno za tlak do 30 bara
- Zajamčena robusnost.
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
- Za jednostavno rukovanje.
Velika otpornost na temperature od -20 do +60 °C
- Kvalitetno crijevo.
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
- Za posebno dugi vijek trajanja.
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo
- Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Vanjski sloj s UV zaštitom
- Iznimno otporno na vremenske utjecaje.
15 godina jamstva
- Dugotrajnost i visok zahtjev kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|3/4″
|Dužina crijeva (m)
|50
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|11,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|390 x 390 x 250
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema
- Kuhinjski vrt