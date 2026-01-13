Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m
Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.
Performance Premium 1/2" proizvođača Kärcher nije obično vrtno crijevo. Izrađeno od inovativnog tkanja s tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion pruža maksimalnu robusnost, fleksibilnost i otpornost na prelamanje. Time crijevo omogućuje stalan protok vode tijekom navodnjavanja malih do srednje velikih površina i vrtova. Osim toga, vanjski sloj s UV zaštitom otporan na vremenske utjecaje štiti materijal i srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu. Iz tih razloga Kärcher daje 18 godina jamstva. Također po pitanju zdravlja i održivosti oduševljava 20 metara dugo crijevo Performance Premium jer ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo. Druge značajke su tlak rasprskavanja od 45 bara i velika otpornost na temperature od −20 do +60 °C.
Značajke i prednosti
Tehnologija Kärcher Premium Anti-Torsion
- Fleksibilno i otporno na prelamanje – za optimalan protok vode bez zapletanja.
20 metara
- Za navodnjavanje manjih do srednje velikih površina i vrtova.
Zahvaljujući kvalitetnom tkanju s velikom debljinom stijenke prikladno za tlak do 45 bara
- Zajamčena robusnost
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
- Za jednostavno rukovanje.
Velika otpornost na temperature od -20 do +60 °C
- Kvalitetno crijevo.
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
- Za posebno dugi vijek trajanja.
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo
- Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Vanjski sloj s UV zaštitom
- Iznimno otporno na vremenske utjecaje.
18 godina jamstva
- Dugotrajnost i visok zahtjev kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|20
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|280 x 280 x 120
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
- Metalna kolica za crijevo HT 80 M
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema
- Kuhinjski vrt