Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.

Performance Premium 1/2" proizvođača Kärcher nije obično vrtno crijevo. Izrađeno od inovativnog tkanja s tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion pruža maksimalnu robusnost, fleksibilnost i otpornost na prelamanje. Time crijevo omogućuje stalan protok vode tijekom navodnjavanja srednje velikih do velikih površina i vrtova. Osim toga, vanjski sloj s UV zaštitom otporan na vremenske utjecaje štiti materijal i srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu. Iz tih razloga Kärcher daje 18 godina jamstva. Također po pitanju zdravlja i održivosti oduševljava 50 metara dugo crijevo Performance Premium jer ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo. Druge značajke su tlak rasprskavanja od 45 bara i velika otpornost na temperature od −20 do +60 °C.

Značajke i prednosti
Tehnologija Kärcher Premium Anti-Torsion
  • Fleksibilno i otporno na prelamanje – za optimalan protok vode bez zapletanja.
50 metara
  • Za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova.
Zahvaljujući kvalitetnom tkanju s velikom debljinom stijenke prikladno za tlak do 45 bara
  • Zajamčena robusnost
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
  • Za jednostavno rukovanje.
Velika otpornost na temperature od -20 do +60 °C
  • Kvalitetno crijevo.
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
  • Za posebno dugi vijek trajanja.
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo
  • Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Vanjski sloj s UV zaštitom
  • Iznimno otporno na vremenske utjecaje.
18 godina jamstva
  • Dugotrajnost i visok zahtjev kvalitete.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″
Dužina crijeva (m) 50
Boja siva
Težina (kg) 7
Težina uklj. ambalažu (kg) 7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 390 x 390 x 170
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
  • Kuhinjski vrt
