Performance Premium 1/2" proizvođača Kärcher nije obično vrtno crijevo. Izrađeno od inovativnog tkanja s tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion pruža maksimalnu robusnost, fleksibilnost i otpornost na prelamanje. Time crijevo omogućuje stalan protok vode tijekom navodnjavanja srednje velikih do velikih površina i vrtova. Osim toga, vanjski sloj s UV zaštitom otporan na vremenske utjecaje štiti materijal i srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu. Iz tih razloga Kärcher daje 18 godina jamstva. Također po pitanju zdravlja i održivosti oduševljava 50 metara dugo crijevo Performance Premium jer ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo. Druge značajke su tlak rasprskavanja od 45 bara i velika otpornost na temperature od −20 do +60 °C.