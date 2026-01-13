Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m
Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.
Performance Premium 1/2" proizvođača Kärcher nije obično vrtno crijevo. Izrađeno od inovativnog tkanja s tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion pruža maksimalnu robusnost, fleksibilnost i otpornost na prelamanje. Time crijevo omogućuje stalan protok vode tijekom navodnjavanja srednje velikih do velikih površina i vrtova. Osim toga, vanjski sloj s UV zaštitom otporan na vremenske utjecaje štiti materijal i srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu. Iz tih razloga Kärcher daje 18 godina jamstva. Također po pitanju zdravlja i održivosti oduševljava 50 metara dugo crijevo Performance Premium jer ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo. Druge značajke su tlak rasprskavanja od 45 bara i velika otpornost na temperature od −20 do +60 °C.
Značajke i prednosti
Tehnologija Kärcher Premium Anti-Torsion
- Fleksibilno i otporno na prelamanje – za optimalan protok vode bez zapletanja.
50 metara
- Za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova.
Zahvaljujući kvalitetnom tkanju s velikom debljinom stijenke prikladno za tlak do 45 bara
- Zajamčena robusnost
Praktično vrtno crijevo s tkanom armaturom otpornom na visoki tlak
- Za jednostavno rukovanje.
Velika otpornost na temperature od -20 do +60 °C
- Kvalitetno crijevo.
Svjetlonepropusni međusloj sprječava stvaranje algi u crijevu
- Za posebno dugi vijek trajanja.
Kvalitetno vrtno crijevo koje ne sadrži ftalate (< 0,1 %), kadmij, barij niti olovo
- Zdravstveno nedvojbeno i ekološki.
Vanjski sloj s UV zaštitom
- Iznimno otporno na vremenske utjecaje.
18 godina jamstva
- Dugotrajnost i visok zahtjev kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″
|Dužina crijeva (m)
|50
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema
- Kuhinjski vrt