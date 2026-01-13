Komplet crijeva za visokotlačne čistače

Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4“), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.

Komplet crijeva može se koristiti kao dovodno crijevo za visokotlačne čistače, ali i za navodnjavanje vrta. Komplet uključuje crijevo PrimoFlex® (3/4“) bez ftalata (< 0,1%) dužine 10 m, G3/4 priključak za slavinu, univerzalni priključak za crijevo i univerzalni priključak s Aqua Stop funkcijom. Vrtna crijeva iz Kärcher serije za navodnjavanje su veoma fleksibilna, robusna i otporna na savijanje. Pobjednička formula: Dugi životni vijek u kombinaciji s jednostavnim rukovanjem omogućuje prvorazrednu njegu vrta. Kärcher: Vaš pametan odabir za potrebe navodnjavanja.

Značajke i prednosti
Crijevo PrimoFlex® 3/4“ dužine 10 m
Univerzalna spojka crijeva Plus 2.645-193.0
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop 2.645-194.0
G3/4 priključak za slavinu
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 2,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 370 x 370 x 105

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
