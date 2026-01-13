Komplet crijeva za visokotlačne čistače
Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4“), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.
Komplet crijeva može se koristiti kao dovodno crijevo za visokotlačne čistače, ali i za navodnjavanje vrta. Komplet uključuje crijevo PrimoFlex® (3/4“) bez ftalata (< 0,1%) dužine 10 m, G3/4 priključak za slavinu, univerzalni priključak za crijevo i univerzalni priključak s Aqua Stop funkcijom. Vrtna crijeva iz Kärcher serije za navodnjavanje su veoma fleksibilna, robusna i otporna na savijanje. Pobjednička formula: Dugi životni vijek u kombinaciji s jednostavnim rukovanjem omogućuje prvorazrednu njegu vrta. Kärcher: Vaš pametan odabir za potrebe navodnjavanja.
Značajke i prednosti
Crijevo PrimoFlex® 3/4“ dužine 10 m
Univerzalna spojka crijeva Plus 2.645-193.0
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop 2.645-194.0
G3/4 priključak za slavinu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|2,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|370 x 370 x 105
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHB 6 Battery Limited Edition
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema