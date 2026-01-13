Komplet priključaka
Kompl. priključaka: G3/4-priključak za slavinu s G1/2-reduktorom, 2 univerz. spojke za crijevo i PrimoFlex® crijevo dužine 1,5 m (5/8"). Za spajanje kolica i nosača crijeva sa slavinom za vodu.
Komplet priključaka za spajanje kolica i nosača crijeva sa slavinom za vodu. Komplet se sastoji od G3/4-priključka za crijevo s G1/2-reduktorom, dvije univerzalne spojke za crijevo i PrimoFlex®-crijeva (5/8") dužine 1,5 m. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
1,5 m 5/8"-PrimoFlex®-crijevo
2 x univerzalna spojka crijeva 2.645-191.0
- Prikladno za sva vrtna crijeva
Za spajanje kolica i nosača crijeva sa slavinom za vodu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|5/8″
|Dužina crijeva (m)
|1,5
|Veličina navoja
|G3/4
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|210 x 210 x 58
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema