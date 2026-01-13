Komplet priključaka za spajanje kolica i nosača crijeva sa slavinom za vodu. Komplet se sastoji od G3/4-priključka za crijevo s G1/2-reduktorom, dvije univerzalne spojke za crijevo i PrimoFlex®-crijeva (5/8") dužine 1,5 m. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.