Komplet priključaka

Kompl. priključaka: G3/4-priključak za slavinu s G1/2-reduktorom, 2 univerz. spojke za crijevo i PrimoFlex® crijevo dužine 1,5 m (5/8"). Za spajanje kolica i nosača crijeva sa slavinom za vodu.

Komplet priključaka za spajanje kolica i nosača crijeva sa slavinom za vodu. Komplet se sastoji od G3/4-priključka za crijevo s G1/2-reduktorom, dvije univerzalne spojke za crijevo i PrimoFlex®-crijeva (5/8") dužine 1,5 m. Vrtna crijeva Kärcher linije za navodnjavanje izrazito su fleksibilna, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su očite: dug životni vijek i jednostavno rukovanje. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
1,5 m 5/8"-PrimoFlex®-crijevo
2 x univerzalna spojka crijeva 2.645-191.0
  • Prikladno za sva vrtna crijeva
Za spajanje kolica i nosača crijeva sa slavinom za vodu
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 5/8″
Dužina crijeva (m) 1,5
Veličina navoja G3/4
Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 210 x 210 x 58

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH