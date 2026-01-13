Crijevo za kapanje

Crijevo za kapanje dužine 25 m, zahvaljujući ravnomjernoj distribuciji, najprikladnije je za učinkovito navodnjavanje živica i grmova. Crijevo ne sadrži ftalate i može se produžiti na 50 m.

Crijevo za kapanje dužine 25 m sastavni je dio sustava Kärcher Rain System®. Voda ravnomjerno kaplje iz crijeva po cijeloj dužini i dospijeva upravo tamo gdje je to potrebno. Time je osigurano iznimno učinkovito navodnjavanje živica i grmova. Crijevo je po potrebi moguće skratiti, te pomoću I-elemenata produžiti ili pomoću T-elemenata razgranati (maks. dužina crijeva: 50 m). Za priključenje na Kärcher Rain System® posebice je preporučljiv T-element. Putem bočnog izlaza s mogućnošću regulacije moguće je optimalno namjestiti potrebnu količinu vode kod crijeva za kapanje. Dvoslojno crijevo ne sadrži ftalate, kadmij, barij ni olovo - stoga je potpuno nedvojbeno po pitanju zdravlja. Crijevo optimalno radi s tlakom do 2 bara. Crijevo se montira bez alata pa je stoga njegova montaža posebno jednostavna. Kärcher Rain System® objedinjuje prednosti Micro-Drippinga i tradicionalnog navodnjavanja, radi s tlakom do 4 bara te ga je moguće individualno prilagoditi gotovo svakom tipu vrta.

Značajke i prednosti
Crijevo za kapanje za Kärcher Rain System®
  • Izravno navodnjavanje biljaka.
Mogućnost produženja do 50 m
  • Ravnomjerna distribucija po cijeloj dužini crijeva.
Kvalitetno vrtno crijevo
  • Ekološki prihvatljivo i nije štetno za zdravlje.
Ne sadrži kadmij, barij ni olovo
  • Ekološki prihvatljivo i nije štetno za zdravlje.
Otporno na zimske uvjete
  • Crijevo može također i zimi ostati vani.
Optimalni tlak za crijevo za kapanje iznosi 2 bara
  • Ravnomjerna distribucija po cijeloj dužini crijeva.
Mogućnost primjene i ispod zemlje
  • Crijevo za kapanje može se zakopati u sloj rahle zemlje do dubine 5 cm.
Dužina 25 m
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″
Dužina crijeva (m) 25
Maks. tlak (bar) 4
Kapacitet kod 4 bara (l/h) 625
Boja Crna
Težina (kg) 1,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 235 x 455 x 29

Oprema

  • Otporno na zimske uvjete
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Živice
  • Nasadi u redovima
Pribor
