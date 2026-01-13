Multifunkcijski pištolj za prskanje
Jednostavni multifunkc. pištolj za prskanje s 3 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i konusni mlaz. Zahvaljujući otponcu s mogućnošću blokiranja, idealan za stalno zalijevanje najrazlič. bilja.
Multifunkcijski pištolj za prskanje posebno je prikladan za zalijevanje najrazličitijih biljaka s različitim potrebama. Ovaj multifunkcijski pištolj za prskanje ima 3 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i konusni mlaz. na taj se način mogu jednostavno navodnjavati gredice s cvijećem i biljem (raspršivanje i konusni mlaz), a i terase i vrtni namještaj mogu se očistiti od grube nečistoće (točkasti mlaz). Stoga je multifunkcijski pištolj za prskanje najprikladniji i za navodnjavanje i za čišćenje. Osim toga, pištolj za prskanje ima otponac na ručki, koji se može blokirati i koji osigurava praktično rukovanje i stalni protok vode. Pored toga, putem ergonomskog regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
- Za komforno i stalno navodnjavanje.
Tri vrste mlaza s mogućnošću kontinuiranog namještanja: raspršivanje, točkasti i konusni mlaz
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz i raspršivanje) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|215 x 57 x 113
Oprema
- Broj mlazova: 3
- Zatvaranje na ručki
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Način prskanja: prskalica
Videos
Područja primjene
- zalijevanje
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština