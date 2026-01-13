Multifunkcijski pištolj za prskanje

Jednostavni multifunkc. pištolj za prskanje s 3 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i konusni mlaz. Zahvaljujući otponcu s mogućnošću blokiranja, idealan za stalno zalijevanje najrazlič. bilja.

Multifunkcijski pištolj za prskanje posebno je prikladan za zalijevanje najrazličitijih biljaka s različitim potrebama. Ovaj multifunkcijski pištolj za prskanje ima 3 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i konusni mlaz. na taj se način mogu jednostavno navodnjavati gredice s cvijećem i biljem (raspršivanje i konusni mlaz), a i terase i vrtni namještaj mogu se očistiti od grube nečistoće (točkasti mlaz). Stoga je multifunkcijski pištolj za prskanje najprikladniji i za navodnjavanje i za čišćenje. Osim toga, pištolj za prskanje ima otponac na ručki, koji se može blokirati i koji osigurava praktično rukovanje i stalni protok vode. Pored toga, putem ergonomskog regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
  • Za komforno i stalno navodnjavanje.
Tri vrste mlaza s mogućnošću kontinuiranog namještanja: raspršivanje, točkasti i konusni mlaz
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz i raspršivanje) i čišćenje (točkasti mlaz).
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 215 x 57 x 113

Oprema

  • Broj mlazova: 3
  • Zatvaranje na ručki
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Način prskanja: prskalica
Multifunkcijski pištolj za prskanje
Multifunkcijski pištolj za prskanje
Multifunkcijski pištolj za prskanje
Videos
Područja primjene
  • zalijevanje
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH