Multifunkcijski pištolj za prskanje posebno je prikladan za zalijevanje najrazličitijih biljaka s različitim potrebama. Ovaj multifunkcijski pištolj za prskanje ima 3 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i konusni mlaz. na taj se način mogu jednostavno navodnjavati gredice s cvijećem i biljem (raspršivanje i konusni mlaz), a i terase i vrtni namještaj mogu se očistiti od grube nečistoće (točkasti mlaz). Stoga je multifunkcijski pištolj za prskanje najprikladniji i za navodnjavanje i za čišćenje. Osim toga, pištolj za prskanje ima otponac na ručki, koji se može blokirati i koji osigurava praktično rukovanje i stalni protok vode. Pored toga, putem ergonomskog regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.