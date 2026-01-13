Zahtjevne zadatke navodnjavanja kod biljaka s različitim potrebama moguće je sasvim jednostavno obaviti uz pomoć multifunkcijskog pištolja za prskanje Plus. Nova membranska tehnologija, razvijena od strane tvrtke Kärcher, jamči sigurno prskanje bez kapanja kod svake uporabe – čak i za vrijeme promjene vrste mlaza. Membrana na disku prskalice može se po potrebi izvaditi i očistiti – kako bi se uvijek psotigao optimalni rezultat prskanja. Okretna ručka, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može usmjeriti prema naprijed ili natrag, omogućuje individualni komfor u rukovanju. Pored toga, ovaj model ima 4 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i plosnati mlaz, kao i fino magličasto raspršivanje. Ono je prikladno za nježno zalijevanje osjetljivih biljaka, dok je raspršivanje idealno za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem. Za manje poslove čišćenja u vrtu preporuča se točkasti mlaz. A putem regulacijskog ventila, kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.