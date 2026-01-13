Multifunkcijski pištolj za prskanje Plus

Četiri vrste mlaza, okretna komforna ručka i membranska tehnologija za sigurne primjene bez kapanja: Multifunkcijski pištolj za prskanje Plus idealan je za zahtjevno navodnjavanje.

Zahtjevne zadatke navodnjavanja kod biljaka s različitim potrebama moguće je sasvim jednostavno obaviti uz pomoć multifunkcijskog pištolja za prskanje Plus. Nova membranska tehnologija, razvijena od strane tvrtke Kärcher, jamči sigurno prskanje bez kapanja kod svake uporabe – čak i za vrijeme promjene vrste mlaza. Membrana na disku prskalice može se po potrebi izvaditi i očistiti – kako bi se uvijek psotigao optimalni rezultat prskanja. Okretna ručka, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može usmjeriti prema naprijed ili natrag, omogućuje individualni komfor u rukovanju. Pored toga, ovaj model ima 4 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i plosnati mlaz, kao i fino magličasto raspršivanje. Ono je prikladno za nježno zalijevanje osjetljivih biljaka, dok je raspršivanje idealno za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem. Za manje poslove čišćenja u vrtu preporuča se točkasti mlaz. A putem regulacijskog ventila, kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
  • Osigurava korištenje bez prskanja čak i tijekom mijenjanja vrste mlaza kao i nakon zaustavljanja vode.
Okretna ručka
  • Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
  • Za komforno i stalno navodnjavanje.
Mogućnost odabira četiri vrste mlaza s funkcijom blokiranja: raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz, magličasto prskanje
  • Za svako područje primjene odgovarajuća vrsta mlaza.
Elementi od meke plastike
  • Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Demontažni disk raspršivača
  • Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 240 x 70 x 127

Oprema

  • Broj mlazova: 4
  • Okretna ručka
  • Zatvaranje na ručki
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Elementi od meke plastike
  • Obrazac raspršivanja: raspršivač
  • Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Način prskanja: prskalica
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Laka prljavština
  • Čišćenje lišća
  • Delikatne biljke (npr. sadnice)
  • Živice
  • Biljke u loncima
Podrška

