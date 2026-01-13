Multifunkcijski pištolj za prskanje Plus
Četiri vrste mlaza, okretna komforna ručka i membranska tehnologija za sigurne primjene bez kapanja: Multifunkcijski pištolj za prskanje Plus idealan je za zahtjevno navodnjavanje.
Zahtjevne zadatke navodnjavanja kod biljaka s različitim potrebama moguće je sasvim jednostavno obaviti uz pomoć multifunkcijskog pištolja za prskanje Plus. Nova membranska tehnologija, razvijena od strane tvrtke Kärcher, jamči sigurno prskanje bez kapanja kod svake uporabe – čak i za vrijeme promjene vrste mlaza. Membrana na disku prskalice može se po potrebi izvaditi i očistiti – kako bi se uvijek psotigao optimalni rezultat prskanja. Okretna ručka, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može usmjeriti prema naprijed ili natrag, omogućuje individualni komfor u rukovanju. Pored toga, ovaj model ima 4 vrste mlaza: raspršivanje, točkasti i plosnati mlaz, kao i fino magličasto raspršivanje. Ono je prikladno za nježno zalijevanje osjetljivih biljaka, dok je raspršivanje idealno za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem. Za manje poslove čišćenja u vrtu preporuča se točkasti mlaz. A putem regulacijskog ventila, kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
- Osigurava korištenje bez prskanja čak i tijekom mijenjanja vrste mlaza kao i nakon zaustavljanja vode.
Okretna ručka
- Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
- Za komforno i stalno navodnjavanje.
Mogućnost odabira četiri vrste mlaza s funkcijom blokiranja: raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz, magličasto prskanje
- Za svako područje primjene odgovarajuća vrsta mlaza.
Elementi od meke plastike
- Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Demontažni disk raspršivača
- Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 70 x 127
Oprema
- Broj mlazova: 4
- Okretna ručka
- Zatvaranje na ručki
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od meke plastike
- Obrazac raspršivanja: raspršivač
- Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Način prskanja: prskalica
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština
- Čišćenje lišća
- Delikatne biljke (npr. sadnice)
- Živice
- Biljke u loncima