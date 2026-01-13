Toliko mnogo komfora pruža jedino Kärcher: Ručka koja se okreće, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može okrenuti prema naprijed ili natrag, omogućuje individualno korištenje pištolja za prskanje. Osim toga, sastoji se od ugodnih elemenata od meke plastike, koji također pružaju dodatnu zaštitu. Pored toga, putem regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Pištolj za prskanje Plus ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi – na primjer za navodnjavanje gredica s cvijećem ili biljkama ili za odstranjivanje grube nečistoće na terasama ili na vrtnom namještaju. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.