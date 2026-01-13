Pištolj za prskanje Plus
Visoki komfor navodnjavanja: zahvaljujući okretanju ručke moguće je individualno rukovanje pištoljem za prskanje Plus. Idealno za jednostavne zadatke navodnjavanja.
Toliko mnogo komfora pruža jedino Kärcher: Ručka koja se okreće, pomoću koje se otponac s mogućnošću blokiranja može okrenuti prema naprijed ili natrag, omogućuje individualno korištenje pištolja za prskanje. Osim toga, sastoji se od ugodnih elemenata od meke plastike, koji također pružaju dodatnu zaštitu. Pored toga, putem regulacijskog ventila kojim se rukuje jednom rukom, količinu vode moguće je prilagoditi potrebama. Pištolj za prskanje Plus ima 2 vrste mlaza: točkasti i konusni mlaz. Njih je moguće kontinuirano namještati ovisno o potrebi – na primjer za navodnjavanje gredica s cvijećem ili biljkama ili za odstranjivanje grube nečistoće na terasama ili na vrtnom namještaju. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Okretna ručka
- Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
- Za komforno i stalno navodnjavanje.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Elementi od meke plastike
- Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|210 x 42 x 105
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Okretna ručka
- Zatvaranje na ručki
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od meke plastike
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- zalijevanje
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Laka prljavština