Robusna prskalica od mesinga za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Bilo za navodnjavanje korisnih, ukrasnih biljki ili lončanica ili za čišćenje vrtnih uređaja i vrtnog namještaja - ergonomski prilagođena ručka omogućuje jednostavno rukovanje jednom rukom i jamči lako svladavanje zadataka čak i kod dulje uporabe. Osim toga, prskalica ima i druge prednosti koje osvajaju, kao npr. mogućnost namještanja mlaza ovisno o potrebi, od punog mlaza do magličastog prskanja. Osim velike praktičnosti u rukovanju i savršene funkcionalnosti, ova vrtna prskalica osvaja svojim atraktivnim dizajnom. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima.