Prskalica od mesinga
Posebno robusna prskalica od mesinga za navodnjavanje malih/srednjih površina. Ergonomska gumena ručka za lako rukovanje. Intenzitet prskanja može se regulirati – od punog mlaza do maglice.
Robusna prskalica od mesinga za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Bilo za navodnjavanje korisnih, ukrasnih biljki ili lončanica ili za čišćenje vrtnih uređaja i vrtnog namještaja - ergonomski prilagođena ručka omogućuje jednostavno rukovanje jednom rukom i jamči lako svladavanje zadataka čak i kod dulje uporabe. Osim toga, prskalica ima i druge prednosti koje osvajaju, kao npr. mogućnost namještanja mlaza ovisno o potrebi, od punog mlaza do magličastog prskanja. Osim velike praktičnosti u rukovanju i savršene funkcionalnosti, ova vrtna prskalica osvaja svojim atraktivnim dizajnom. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Od mesinga
- Zajamčena robusnost
Elementi od meke plastike
- Za više komfora i zaštite.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|103 x 36 x 36
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema