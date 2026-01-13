Prskalica od mesinga

Posebno robusna prskalica od mesinga za navodnjavanje malih/srednjih površina. Ergonomska gumena ručka za lako rukovanje. Intenzitet prskanja može se regulirati – od punog mlaza do maglice.

Robusna prskalica od mesinga za navodnjavanje malih do srednje velikih površina i vrtova. Bilo za navodnjavanje korisnih, ukrasnih biljki ili lončanica ili za čišćenje vrtnih uređaja i vrtnog namještaja - ergonomski prilagođena ručka omogućuje jednostavno rukovanje jednom rukom i jamči lako svladavanje zadataka čak i kod dulje uporabe. Osim toga, prskalica ima i druge prednosti koje osvajaju, kao npr. mogućnost namještanja mlaza ovisno o potrebi, od punog mlaza do magličastog prskanja. Osim velike praktičnosti u rukovanju i savršene funkcionalnosti, ova vrtna prskalica osvaja svojim atraktivnim dizajnom. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima.

Značajke i prednosti
Od mesinga
  • Zajamčena robusnost
Elementi od meke plastike
  • Za više komfora i zaštite.
Kontinuirano definiranje vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
  • Idealno za navodnjavanje (konusni mlaz) i čišćenje (točkasti mlaz).
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja mesing
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 103 x 36 x 36

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Prskalica od mesinga
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
