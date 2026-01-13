Štap za zalijevanje

Robusni, ergonomski i višestruko primjenjivi štap za zalijevanje s vrhunskom opremom. Za navodnjavanje malih i srednje velikih površina. Sa šest vrsta mlaza.

Ergonomski Kärcher štap za zalijevanje je remek djelo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primjene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalijevanje je idealan za navodnjavanje malih i srednje velikih površina i vrtova. Uspjela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i savršene ergonomije uvjerava po cijeloj liniji i čini štap za zalijevanje idealnim radnim uređajem, čak i za dugotrajniji rad. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima. Detalji opreme: Namještanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. funkciju ON/OFF), 6 vrsta mlaza

Značajke i prednosti
6 vrsta mlaza
  • Fleksibilno i višestruko primjenjivo.
Namještanje količine protoka vode jednom rukom i funkcija ON/OFF
  • Omogućuje rukovanje jednom rukom
Ergonomska ručka sa zaštitom od klizanja
  • Za lako i udobno rukovanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 850 x 150 x 66

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac raspršivanja: raspršivač
  • Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Način prskanja: prskalica
  • Obrazac prskanja: okomiti ravni mlaz
Štap za zalijevanje
Štap za zalijevanje
Štap za zalijevanje
Štap za zalijevanje
Štap za zalijevanje
Štap za zalijevanje
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Drveće
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH