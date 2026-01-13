Štap za zalijevanje
Robusni, ergonomski i višestruko primjenjivi štap za zalijevanje s vrhunskom opremom. Za navodnjavanje malih i srednje velikih površina. Sa šest vrsta mlaza.
Ergonomski Kärcher štap za zalijevanje je remek djelo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primjene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalijevanje je idealan za navodnjavanje malih i srednje velikih površina i vrtova. Uspjela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i savršene ergonomije uvjerava po cijeloj liniji i čini štap za zalijevanje idealnim radnim uređajem, čak i za dugotrajniji rad. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima. Detalji opreme: Namještanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. funkciju ON/OFF), 6 vrsta mlaza
Značajke i prednosti
6 vrsta mlaza
- Fleksibilno i višestruko primjenjivo.
Namještanje količine protoka vode jednom rukom i funkcija ON/OFF
- Omogućuje rukovanje jednom rukom
Ergonomska ručka sa zaštitom od klizanja
- Za lako i udobno rukovanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|850 x 150 x 66
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac raspršivanja: raspršivač
- Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Način prskanja: prskalica
- Obrazac prskanja: okomiti ravni mlaz
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Drveće
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema