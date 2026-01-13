Ergonomski Kärcher štap za zalijevanje je remek djelo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primjene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalijevanje je idealan za navodnjavanje malih i srednje velikih površina i vrtova. Uspjela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i savršene ergonomije uvjerava po cijeloj liniji i čini štap za zalijevanje idealnim radnim uređajem, čak i za dugotrajniji rad. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima. Detalji opreme: Namještanje količine protoka vode jednom rukom (uklj. funkciju ON/OFF), 6 vrsta mlaza