Ergonomski Kärcher štap za zalijevanje Plus je remek djelo po pitanju perfekcije i komfora. Njegove mnogostruke mogućnosti primjene čine ga univerzalnim multitalentom. Štap za zalijevanje Plus idealan je za navodnjavanje malih i srednje velikih površina i vrtova. Od navodnjavanja tla do radova na visini iznad glave – na primjer kod zalijevanja visećih biljaka – štap za zalijevanje Plus dopušta komforno zalijevanje. Uspjela kombinacija elegantnog dizajna, prvoklasne funkcionalnosti i savršene ergonomije uvjerava po cijeloj liniji i čini štap za zalijevanje Plus idealnim radnim uređajem, čak i za dugotrajniji rad. Ukratko: Idealno rješenje za učinkovito prskanje vrta. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim dostupnim klik-sustavima. Detalji opreme: pomična glava prskalice (180°), regulacija količine protoka vode jednom rukom (uklj. funkciju ON/OFF), mogućnost praktičnog vješanja, 6 vrsta mlaza