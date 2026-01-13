Vrtni tuš

2-u-1 rješenje za vrt: Želite li prštavu zabavu ispod tuša ili kvalitetni štap za učinkovito zalijevanje biljaka – vrtni tuš se brzo sastavlja i ne zauzima puno prostora kod spremanja.

Rješenje za vrt 2-u-1! Ovaj vrlo stabilni vrtni tuš s mogućnošću namještanja po visini (1,50 - 2,20 m), koji se sastavlja u 3 minute, jamči uzbudljivu zabavu prilikom tuširanja za vrućih ljetnih dana. S demontažnom šipkom tuša moguće je sasvim normalno tuširanje i osvježenje jednako kao i u kupaonskom tušu. Zahvaljujući finom mlazu raspršivanja, potrošnja vode kod ovog tuša znatno je manja nego kada bi se htjeli rashladiti vrtnim crijevom. Osim toga, šipka tuša također osvaja svojom funkcijom kvalitetnog štapa za zalijevanje, za učinkovito navodnjavanje biljaka. U zimskoj sezoni tuš je moguće bez problema rastaviti na pojedinačne dijelove koji se utaknu jedan u drugi i kompaktno uskladište, uz uštedu prostora. Tako je sigurno da sljedeće ljeto neće ništa nedostajati. Ostali detalji opreme: tronožac i šiljak za savršenu stabilnost, regulacija količine protoka vode jednom rukom, funkcija ON-/OFF, pomična glava prskalice (180°).

Značajke i prednosti
Vrtni tuš: Montaža u roku od 3 minute
Montaža bez alata.
Vrtni tuš: S tronošcem i šiljkom
Jamči stabilnost i robusnost
Vrtni tuš: Namještanje po visini od 1,50 - 2,20 m
Prilagodljiva za različite veličine tijela.
Regulacija količine protoka vode jednom rukom i funkcija ON/OFF
  • Praktična uporaba uređaja
Demontažna šipka za tuš i za navodnjavanje (2 u 1)
Široki mlaz raspršivanja
Pomična glava za prskanje (180°)
  • Za praktičnu i laku upotrebu.
S mogućnošću komfornog pospremanja na malo mjesta
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 735 x 850 x 2130

Oprema

  • Način prskanja: prskalica
Vrtni tuš
Područja primjene
  • Bazen
  • Zalijevanje vrta
