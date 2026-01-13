Rješenje za vrt 2-u-1! Ovaj vrlo stabilni vrtni tuš s mogućnošću namještanja po visini (1,50 - 2,20 m), koji se sastavlja u 3 minute, jamči uzbudljivu zabavu prilikom tuširanja za vrućih ljetnih dana. S demontažnom šipkom tuša moguće je sasvim normalno tuširanje i osvježenje jednako kao i u kupaonskom tušu. Zahvaljujući finom mlazu raspršivanja, potrošnja vode kod ovog tuša znatno je manja nego kada bi se htjeli rashladiti vrtnim crijevom. Osim toga, šipka tuša također osvaja svojom funkcijom kvalitetnog štapa za zalijevanje, za učinkovito navodnjavanje biljaka. U zimskoj sezoni tuš je moguće bez problema rastaviti na pojedinačne dijelove koji se utaknu jedan u drugi i kompaktno uskladište, uz uštedu prostora. Tako je sigurno da sljedeće ljeto neće ništa nedostajati. Ostali detalji opreme: tronožac i šiljak za savršenu stabilnost, regulacija količine protoka vode jednom rukom, funkcija ON-/OFF, pomična glava prskalice (180°).