Na kompaktni zidni držač moguće je savršeno fiksirati štapove za zalijevanje pa se će tako idealno poslužiti kao vrtni tuš. Montiran na unutarnje zidove, zidni držač je također idealan za čisto i sigurno spremanje štapova za zalijevanje. Zidni držač je prikladan za promjer cijevi od 16 – 20 mm. U opseg isporuke uključeni su vijci i tiple.