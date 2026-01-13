Zidni držač
Praktični zidni držač za sigurno i čisto odlaganje štapova za zalijevanje kao i za primjenu kao vrtni tuš.
Na kompaktni zidni držač moguće je savršeno fiksirati štapove za zalijevanje pa se će tako idealno poslužiti kao vrtni tuš. Montiran na unutarnje zidove, zidni držač je također idealan za čisto i sigurno spremanje štapova za zalijevanje. Zidni držač je prikladan za promjer cijevi od 16 – 20 mm. U opseg isporuke uključeni su vijci i tiple.
Značajke i prednosti
Prikladno za cijevi promjera 16 - 20 mm
- Fleksibilna upotreba.
U opsegu isporuke uključeni vijci i tiple
- Odmah se može početi: U kompletu se nalaze svi dijelovi relevantni za sustav.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 86 x 146
Područja primjene
- Bazen