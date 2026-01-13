Zidni držač

Praktični zidni držač za sigurno i čisto odlaganje štapova za zalijevanje kao i za primjenu kao vrtni tuš.

Na kompaktni zidni držač moguće je savršeno fiksirati štapove za zalijevanje pa se će tako idealno poslužiti kao vrtni tuš. Montiran na unutarnje zidove, zidni držač je također idealan za čisto i sigurno spremanje štapova za zalijevanje. Zidni držač je prikladan za promjer cijevi od 16 – 20 mm. U opseg isporuke uključeni su vijci i tiple.

Značajke i prednosti
Prikladno za cijevi promjera 16 - 20 mm
  • Fleksibilna upotreba.
U opsegu isporuke uključeni vijci i tiple
  • Odmah se može početi: U kompletu se nalaze svi dijelovi relevantni za sustav.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 65 x 86 x 146
Područja primjene
  • Bazen
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH