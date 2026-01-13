Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300
Impulsna prskalica, kružna prskalica i sektorska prskalica u jednom uređaju: Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 prikladna je za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 706 m2. Ovisno o zahtjevu, prskalica je po izboru opremljena šiljcima ili nogarima. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
Mogućnost namještanja kuta zalijevanja
- npr. za navodnjavanje ispod stabala
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
- Jamči stabilnost i robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer prskanja 2 bar
|≤ 25 m
|Promjer prskanja 4 bar
|≤ 30 m
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|52 x 113 x 212
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Travnjak
- Srednje do velike površine