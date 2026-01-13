Impulsna prskalica, kružna prskalica i sektorska prskalica u jednom uređaju: Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 prikladna je za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 706 m2. Ovisno o zahtjevu, prskalica je po izboru opremljena šiljcima ili nogarima. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.