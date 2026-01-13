Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300

Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 prikladna je za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 706 m2.

Impulsna prskalica, kružna prskalica i sektorska prskalica u jednom uređaju: Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300 prikladna je za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 706 m2. Ovisno o zahtjevu, prskalica je po izboru opremljena šiljcima ili nogarima. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
Mogućnost namještanja kuta zalijevanja
  • npr. za navodnjavanje ispod stabala
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
  • Jamči stabilnost i robusnost
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer prskanja 2 bar ≤ 25 m
Promjer prskanja 4 bar ≤ 30 m
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 52 x 113 x 212
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Travnjak
  • Srednje do velike površine
Pribor
