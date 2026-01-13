Kružna prskalica RS 120/2
Kružna prskalica RS 120/2 s podesivim kutom prskanja idealna je za navodnjavanje srednje velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 113 m2.
Kružna prskalica RS 120/2 je idealna za navodnjavanje srednje velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 113 m2. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
Mogućnost namještanja kuta prskanja
- Za navodnjavanje ovisno o potrebama
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer prskanja 2 bar
|≤ 8 m
|Promjer prskanja 4 bar
|≤ 12 m
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 248 x 110
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Travnjak
- Mala do srednje velika područja