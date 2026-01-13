Kružna prskalica RS 120/2

Kružna prskalica RS 120/2 s podesivim kutom prskanja idealna je za navodnjavanje srednje velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 113 m2.

Kružna prskalica RS 120/2 je idealna za navodnjavanje srednje velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 113 m2. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
Mogućnost namještanja kuta prskanja
  • Za navodnjavanje ovisno o potrebama
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer prskanja 2 bar ≤ 8 m
Promjer prskanja 4 bar ≤ 12 m
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 248 x 110
Kružna prskalica RS 120/2
Kružna prskalica RS 120/2
Kružna prskalica RS 120/2
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Travnjak
  • Mala do srednje velika područja
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH