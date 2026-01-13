Kružna prskalica RS 130/3 je idealna za navodnjavanje srednje velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja iznosi 133 m2. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.