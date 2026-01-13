Multifunkcijska i površinska prskalica MS 100, 6-struka
Multifunkcijska i površinska prskalica MS 100 za male površine i vrtove. 6 različitih oblika mlaznica omogućuju različite vrste navodnjavanja. Maks. površina prskanja: 78 m2.
Višenamjenska površinska prskalica MS 100 idealna je za male površine i vrtove. Šest različitih oblika mlaznica omogućuje različite vrste navodnjavanja. Maksimalna površina za zalijevanje je 78 m2. Prskalica se može jednostavno spojiti na vrtno crijevo i kompatibilna je sa svim dostupnim sustavima na kuku i petlju. Jer zalijevanje s Kärcherom je pametan način zalijevanja.
Značajke i prednosti
Različiti oblici navodnjavanja zbog 6 različitih oblika mlaznica
- Za navodnjavanje ovisno o potrebama
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
- Za jednostavno spremanje/vješanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer prskanja 2 bar
|≤ 8,4 m
|Promjer prskanja 4 bar
|≤ 10 m
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|208 x 199 x 71
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Travnjak
- Male površine