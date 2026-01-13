Multifunkcijska i površinska prskalica MS 100, 6-struka

Multifunkcijska i površinska prskalica MS 100 za male površine i vrtove. 6 različitih oblika mlaznica omogućuju različite vrste navodnjavanja. Maks. površina prskanja: 78 m2.

Višenamjenska površinska prskalica MS 100 idealna je za male površine i vrtove. Šest različitih oblika mlaznica omogućuje različite vrste navodnjavanja. Maksimalna površina za zalijevanje je 78 m2. Prskalica se može jednostavno spojiti na vrtno crijevo i kompatibilna je sa svim dostupnim sustavima na kuku i petlju. Jer zalijevanje s Kärcherom je pametan način zalijevanja.

Značajke i prednosti
Različiti oblici navodnjavanja zbog 6 različitih oblika mlaznica
  • Za navodnjavanje ovisno o potrebama
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
  • Za jednostavno spremanje/vješanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer prskanja 2 bar ≤ 8,4 m
Promjer prskanja 4 bar ≤ 10 m
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 208 x 199 x 71
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Travnjak
  • Male površine
Pribor
