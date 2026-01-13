Višenamjenska površinska prskalica MS 100 idealna je za male površine i vrtove. Šest različitih oblika mlaznica omogućuje različite vrste navodnjavanja. Maksimalna površina za zalijevanje je 78 m2. Prskalica se može jednostavno spojiti na vrtno crijevo i kompatibilna je sa svim dostupnim sustavima na kuku i petlju. Jer zalijevanje s Kärcherom je pametan način zalijevanja.