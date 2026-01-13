Oscilirajuća prskalica OS 3.220
Oscilirajuća prskalica OS 3.220 za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Kontinuirano namještanje dometa. Posebno dugotrajan prijenosnik. Maks. površina prskanja: 220 m2.
Oscilirajuća prskalica OS 3.220 služi za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Domet oscilirajuće prskalice može se kontinuirano namjestiti ovisno o potrebi- uz maksimalnu površinu prskanja od 220 m2. Inovativni raspršivač opremljen je posebno dugovječnim prijenosnikom. Ovisno o zahtjevu, Kärcher prskalice su po izboru opremljene šiljcima ili nogarima. Uz to su nove Kärcher oscilirajuće prskalice sada još praktičnije. Imaju integriranu zaštitu od prskanja SplashGuard, koja omogućuje praktično postavljanje i usmjeravanje, a da se pri tome ne smočite. Sve Kärcher prskalice su, naravno, opremljene pouzdanim klik-sustavom te ih se vrlo jednostavno može priključiti na vrtno crijevo. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje dometaZa ciljano navodnjavanje
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručkuZa jednostavno spremanje/vješanje.
S iglom za čišćenjeZa lagano čišćenje mlaznica
Posebno dugotrajan prijenosnik
- Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površina prskanja 2 bar
|45 - 120 m²
|Površina prskanja 4 bar
|80 - 220 m²
|Širina prskanja (2 bar) (m)
|9
|Širina prskanja (4 bar) (m)
|13
|Domet prskanja (2 bar) (m)
|5 - 14
|Domet prskanja (4 bar) (m)
|6 - 17
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|450 x 136 x 86
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Travnjak
- Srednje do velike površine