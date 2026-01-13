Oscilirajuća prskalica OS 3.220

Oscilirajuća prskalica OS 3.220 za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Kontinuirano namještanje dometa. Posebno dugotrajan prijenosnik. Maks. površina prskanja: 220 m2.

Oscilirajuća prskalica OS 3.220 služi za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Domet oscilirajuće prskalice može se kontinuirano namjestiti ovisno o potrebi- uz maksimalnu površinu prskanja od 220 m2. Inovativni raspršivač opremljen je posebno dugovječnim prijenosnikom. Ovisno o zahtjevu, Kärcher prskalice su po izboru opremljene šiljcima ili nogarima. Uz to su nove Kärcher oscilirajuće prskalice sada još praktičnije. Imaju integriranu zaštitu od prskanja SplashGuard, koja omogućuje praktično postavljanje i usmjeravanje, a da se pri tome ne smočite. Sve Kärcher prskalice su, naravno, opremljene pouzdanim klik-sustavom te ih se vrlo jednostavno može priključiti na vrtno crijevo. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
Oscilirajuća prskalica OS 3.220: Kontinuirano namještanje dometa
Kontinuirano namještanje dometa
Za ciljano navodnjavanje
Oscilirajuća prskalica OS 3.220: Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
Za jednostavno spremanje/vješanje.
Oscilirajuća prskalica OS 3.220: S iglom za čišćenje
S iglom za čišćenje
Za lagano čišćenje mlaznica
Posebno dugotrajan prijenosnik
  • Za dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površina prskanja 2 bar 45 - 120 m²
Površina prskanja 4 bar 80 - 220 m²
Širina prskanja (2 bar) (m) 9
Širina prskanja (4 bar) (m) 13
Domet prskanja (2 bar) (m) 5 - 14
Domet prskanja (4 bar) (m) 6 - 17
Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 450 x 136 x 86
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Travnjak
  • Srednje do velike površine
