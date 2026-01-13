Oscilirajuća prskalica OS 3.220 služi za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Domet oscilirajuće prskalice može se kontinuirano namjestiti ovisno o potrebi- uz maksimalnu površinu prskanja od 220 m2. Inovativni raspršivač opremljen je posebno dugovječnim prijenosnikom. Ovisno o zahtjevu, Kärcher prskalice su po izboru opremljene šiljcima ili nogarima. Uz to su nove Kärcher oscilirajuće prskalice sada još praktičnije. Imaju integriranu zaštitu od prskanja SplashGuard, koja omogućuje praktično postavljanje i usmjeravanje, a da se pri tome ne smočite. Sve Kärcher prskalice su, naravno, opremljene pouzdanim klik-sustavom te ih se vrlo jednostavno može priključiti na vrtno crijevo. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.