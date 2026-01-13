Pravokutna prskalica OS 5.320 S
Pravokutna prskalica OS 5.320 S za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. S mogućnošću namještanja količine vode (0-maks.). Maksimalna površina prskanja iznosi 320 m2.
Pravokutna prskalica OS 5.320 S služi za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja kutne prskalice iznosi 320 m2. Količina vode kod ovog inovativnog raspršivača može se, ovisno o potrebi, namjestiti od nule do maksimuma. Ovisno o zahtjevu, Kärcher prskalice su po izboru opremljene šiljcima ili nogarima. Uz to su nova Kärcher pravokutne prskalice sada još praktičnije. Imaju integriranu zaštitu od prskanja SplashGuard, koja omogućuje praktično postavljanje i usmjeravanje, a da se pri tome ne smočite. Sve Kärcher prskalice su, naravno, opremljene pouzdanim klik-sustavom te ih se vrlo jednostavno može priključiti na vrtno crijevo. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje dometa
- Za ciljano navodnjavanje
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
- Za jednostavno spremanje/vješanje.
Regulacija širine zalijevanja
- Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Zaštita od prskanja
- Komforno usmjeravanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Širina prskanja (2 bar) (m)
|12
|Širina prskanja (4 bar) (m)
|16
|Domet prskanja (2 bar) (m)
|5 - 16
|Domet prskanja (4 bar) (m)
|6 - 20
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Travnjak
- Srednje do velike površine