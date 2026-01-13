Raspršivač CS 90 za male površine i vrtove opremljen je robusnim šiljkom pa je stoga idealan za neravne ili strme terene. Maksimalna površina prskanja iznosi 64 m2. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.