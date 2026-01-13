Raspršivač CS 90 Vario za male površine i vrtove opremljen je robusnim šiljkom pa je stoga idealan za neravne ili strme terene. Maks. površina prskanja: 64 m2. Dodatni adapter omogućuje navodnjavanje pravokutnih površina. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.