Raspršivač CS 90 Vario

Raspršivač CS 90 Vario za male površine i vrtove opremljen je robusnim šiljkom pa je stoga idealan za neravne ili strme terene. Maks. površina prskanja: 64 m2.

Raspršivač CS 90 Vario za male površine i vrtove opremljen je robusnim šiljkom pa je stoga idealan za neravne ili strme terene. Maks. površina prskanja: 64 m2. Dodatni adapter omogućuje navodnjavanje pravokutnih površina. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
  • Jamči stabilnost i robusnost
Dodatni adapter
  • Za navodnjavanje pravokutnih površina (CS 90 Vario)
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer prskanja 2 bar 9 m
Promjer prskanja 4 bar 9 m
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 113 x 117 x 135
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Travnjak
  • Male površine
Pribor
