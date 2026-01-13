Raspršivač CS 90 Vario
Raspršivač CS 90 Vario za male površine i vrtove opremljen je robusnim šiljkom pa je stoga idealan za neravne ili strme terene. Maks. površina prskanja: 64 m2. Dodatni adapter omogućuje navodnjavanje pravokutnih površina. Prskalica se može bez problema priključiti na vrtno crijevo te je kompatibilna sa svim dostupnim klik-sustavima. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
- Jamči stabilnost i robusnost
Dodatni adapter
- Za navodnjavanje pravokutnih površina (CS 90 Vario)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer prskanja 2 bar
|9 m
|Promjer prskanja 4 bar
|9 m
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|113 x 117 x 135
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Travnjak
- Male površine