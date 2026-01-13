Dvosmjerna spojka
Dvosmjerna spojka za točno spajanje dvaju crijeva. Robusna kvaliteta i atraktivni dizajn.
Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer, dvosmjerna spojka za točno spajanje dvaju crijeva. Dvosmjerna spojka može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Dvosmjerna spojka je kompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Robusni dizajn
- Zajamčena robusnost
Za spajanje 2 crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|51 x 36 x 36
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema