Kvalitetna i robusna dvosmjerna spojka od mesinga za spajanje dvaju crijeva i za produžavanje crijeva. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!