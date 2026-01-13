Dvosmjerna spojka od mesinga
Kvalitetna i robusna dvosmjerna spojka od mesinga za spajanje dvaju crijeva i za produžavanje crijeva.
Kvalitetna i robusna dvosmjerna spojka od mesinga za spajanje dvaju crijeva i za produžavanje crijeva. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!
Značajke i prednosti
Dvosmjerna spojka
- Brzo spajanje dva komada crijeva
Od mesinga
- Visokokvalitetni, dugovječni element za spajanje
Klik-sustav
- Prikladno za sve poznate marke
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|mesing
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|20 x 20 x 48
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema