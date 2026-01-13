Kvalitetni dvosmjerni razdjelnik s G3/4-priključkom slavine i G1/2-reduktorom za navodnjavanje s istovremeno do dva crijeva. Dvosmjerni razdjelnik ima dva priključka za slavinu s dva neovisna, kontinuirana regulatora, a odlikuje se optimiziranim protokom vode. Može se univerzalno koristiti u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za ugodno i jednostavno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno i praktično fiksiranje na slavinu. Dvosmjerni razdjelnik je kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.