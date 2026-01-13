Dvosmjerni razdjelnik
Dvosmjerni razdjelnik s 2 neovisna priključka vode koji se mogu pojedinačno regulirati. Idealno za spajanje dvaju crijeva na jednu slavinu za vodu. (G3/4-priključak slavine, G1/2-reduktor.)
Kvalitetni dvosmjerni razdjelnik s G3/4-priključkom slavine i G1/2-reduktorom za navodnjavanje s istovremeno do dva crijeva. Dvosmjerni razdjelnik ima dva priključka za slavinu s dva neovisna, kontinuirana regulatora, a odlikuje se optimiziranim protokom vode. Može se univerzalno koristiti u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za ugodno i jednostavno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno i praktično fiksiranje na slavinu. Dvosmjerni razdjelnik je kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.
Značajke i prednosti
Dva izlaza za vodu koji se mogu regulirati neovisno jedan o drugome
- Zasebno korištenje dvaju izlaza za vodu na jednoj slavini.
S integriranim predfiltrom
- Za posebno dug životni vijek.
Zatvorena matica laganog hoda
- Jednostavno pričvršćenje na slavinu s navojem 3/4" ili 1/2".
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1/2
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|50 x 126 x 78
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Vrtni alat i oprema