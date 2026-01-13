Dvosmjerni razdjelnik

Dvosmjerni razdjelnik s 2 neovisna priključka vode koji se mogu pojedinačno regulirati. Idealno za spajanje dvaju crijeva na jednu slavinu za vodu. (G3/4-priključak slavine, G1/2-reduktor.)

Kvalitetni dvosmjerni razdjelnik s G3/4-priključkom slavine i G1/2-reduktorom za navodnjavanje s istovremeno do dva crijeva. Dvosmjerni razdjelnik ima dva priključka za slavinu s dva neovisna, kontinuirana regulatora, a odlikuje se optimiziranim protokom vode. Može se univerzalno koristiti u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za ugodno i jednostavno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno i praktično fiksiranje na slavinu. Dvosmjerni razdjelnik je kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.

Značajke i prednosti
Dva izlaza za vodu koji se mogu regulirati neovisno jedan o drugome
  • Zasebno korištenje dvaju izlaza za vodu na jednoj slavini.
S integriranim predfiltrom
  • Za posebno dug životni vijek.
Zatvorena matica laganog hoda
  • Jednostavno pričvršćenje na slavinu s navojem 3/4" ili 1/2".
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G3/4 + G1/2
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 50 x 126 x 78

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Vrtni alat i oprema
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH