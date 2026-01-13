Mesingana spojka za crijeva promjera 3/4" s funkcijom Aqua Stop
Robusna i dugovječna mesingana spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop za crijeva promjera 3/4". S praktičnim gumenim prstenom na drški - za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje.
Kvalitetna mesingana spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop za crijeva promjera 3/4". S praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje. Zahvaljujući funkciji Aqua Stop možete odvojiti crijevo a da se ne poprskate. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!
Značajke i prednosti
Aqua Stop
- Za sigurno odvajanje pribora od crijeva bez prskanja
Visokokvalitetna spojka crijeva od mesinga
- Robusnost i dugovječnost
Komforni gumeni prsten na ručki
- Za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje
Odgovara za crijeva promjera 3/4"
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|3/4″
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|52 x 38 x 38
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema