Kvalitetna mesingana spojka za crijeva promjera 1/2" i 5/8". S praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!