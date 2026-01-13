Mesingana spojka za crijevo 1/2" i 5/8"
Robusna i dugovječna mesingana spojka za crijeva promjera 1/2" i 5/8". S praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje.
Kvalitetna mesingana spojka za crijeva promjera 1/2" i 5/8". S praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna spojka crijeva od mesinga
- Robusnost i dugovječnost
Komforni gumeni prsten na ručki
- Za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje
Odgovara za crijeva promjera 1/2" i 5/8"
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″ / 5/8″
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|48 x 36 x 36
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema