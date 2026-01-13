Mesingani priključak slavine G1

Robusni mesingani priključak za slavinu G1 za dug životni vijek također i kod intenzivnog korištenja. S praktičnim gumenim prstenom na drški – za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje.

Kvalitetni mesingani priključak za slavinu G1 s praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!

Značajke i prednosti
Visokokvalitetni priključak za slavinu od mesinga
  • Robusnost i dugovječnost
Komforni gumeni prsten na ručki
  • Za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G1
Boja mesing
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 40 x 43 x 43

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
