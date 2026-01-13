Mesingani priključak slavine G1
Robusni mesingani priključak za slavinu G1 za dug životni vijek također i kod intenzivnog korištenja. S praktičnim gumenim prstenom na drški – za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje.
Kvalitetni mesingani priključak za slavinu G1 s praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni priključak za slavinu od mesinga
- Robusnost i dugovječnost
Komforni gumeni prsten na ručki
- Za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|40 x 43 x 43
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema