Mesingani priključak slavine G3/4 s G1/2-reduktorom
Robusni, dugovječni mesingani priključak slavine G3/4 s G1/2-redukt. za priključ. na 2 veličine navoja. S praktičnim gumenim prstenom na drški – za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje.
Kvalitetni mesingani priključak slavine G3/4 s G1/2-reduktorom za priključenje na dvije veličine navoja. S praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni priključak za slavinu od mesinga
- Robusnost i dugovječnost
Komforni gumeni prsten na ručki
- Za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje
Reduktor
- Omogućuje priključenje na 2 veličine navoja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1/2
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|44 x 37 x 37
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema