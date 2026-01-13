Kvalitetni mesingani priključak slavine G3/4 s G1/2-reduktorom za priključenje na dvije veličine navoja. S praktičnim gumenim prstenom na drški za jednostavno rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!