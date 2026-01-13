Mesingani reparator crijeva 3/4"

Kvalitetni i robusni mesingani reparator crijeva za popravak oštećenog crijeva odnosno za spajanje crijeva unutarnjeg promjera 3/4".

Kvalitetni i robusni mesingani reparator crijeva za popravak oštećenog crijeva odnosno za spajanje crijeva unutarnjeg promjera 3/4". Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!

Značajke i prednosti
Od mesinga
  • Visokokvalitetni, dugovječni materijal
Spajanje crijeva
  • Za spajanje dvaju crijeva ili za popravak oštećenih crijeva
Za spajanje crijeva unutarnjeg promjera 1/2" i 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
  • Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 3/4″
Boja mesing
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 48 x 38 x 38
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
