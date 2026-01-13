Mesingani reparator crijeva 3/4"
Kvalitetni i robusni mesingani reparator crijeva za popravak oštećenog crijeva odnosno za spajanje crijeva unutarnjeg promjera 3/4". Nova Kärcher mesing linija za poluprofesionalnu uporabu u vrtu osvaja svojom kvalitetom, koja je dorasla svakom pritisku. Kvalitetna obrada i robusni materijal jamče posebno dug životni vijek - čak i kod intenzivnog korištenja. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje!
Značajke i prednosti
Od mesinga
- Visokokvalitetni, dugovječni materijal
Spajanje crijeva
- Za spajanje dvaju crijeva ili za popravak oštećenih crijeva
Za spajanje crijeva unutarnjeg promjera 1/2" i 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|3/4″
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|48 x 38 x 38
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema