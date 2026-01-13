Priključak slavine G1 s G3/4-reduktorom
Posebno robusni priključak slavine G1 s G3/4-reduktorom za priključenje na dvije veličine navoja. Idealan za priključenje na Kärcher vrtne pumpe. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.
Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer robusni priključak slavine G1 s G3/4 reduktorom. Reduktor omogućava priključenje na dvije veličine navoja. Univerzalni reparator crijeva može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja svojim ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Idealno rješenje za spajanje ili popravak dvaju crijeva. Priključak slavine G1 s G3/4 reduktorom posebice je prikladan za priključenje na Kärcher vrtne pumpe, a kompatibilan je s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Posebno robusno
- Zajamčena robusnost
Reduktor
- Omogućuje priključenje na 2 veličine navoja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|46 x 39 x 39
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema