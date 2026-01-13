Priključak slavine G1 s G3/4-reduktorom

Posebno robusni priključak slavine G1 s G3/4-reduktorom za priključenje na dvije veličine navoja. Idealan za priključenje na Kärcher vrtne pumpe. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.

Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer robusni priključak slavine G1 s G3/4 reduktorom. Reduktor omogućava priključenje na dvije veličine navoja. Univerzalni reparator crijeva može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja svojim ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Idealno rješenje za spajanje ili popravak dvaju crijeva. Priključak slavine G1 s G3/4 reduktorom posebice je prikladan za priključenje na Kärcher vrtne pumpe, a kompatibilan je s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.

Značajke i prednosti
Posebno robusno
  • Zajamčena robusnost
Reduktor
  • Omogućuje priključenje na 2 veličine navoja
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G3/4 + G1
Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 46 x 39 x 39

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
