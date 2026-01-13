Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer robusni priključak slavine G3/4 s G1/2 reduktorom. Reduktor omogućava priključenje na dvije veličine navoja. Univerzalni reparator crijeva može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja svojim ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Idealno rješenje za spajanje ili popravak dvaju crijeva. Priključak slavine G3/4 s G1/2 reduktorom kompatibilan je s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.