Priključak slavine G3/4 s G1/2-reduktorom
Posebno robustan priključak slavine G3/4 s G1/2-reduktorom. Reduktor omogućava priključenje na dvije veličine navoja. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.
Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer robusni priključak slavine G3/4 s G1/2 reduktorom. Reduktor omogućava priključenje na dvije veličine navoja. Univerzalni reparator crijeva može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja svojim ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Idealno rješenje za spajanje ili popravak dvaju crijeva. Priključak slavine G3/4 s G1/2 reduktorom kompatibilan je s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Posebno robusno
- Zajamčena robusnost
Reduktor
- Omogućuje priključenje na 2 veličine navoja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4 + G1/2
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|48 x 33 x 33
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Kompatibilni uređaji
- Kolica za crijevo HT 4.500
- Kompaktna kutija za crijevo CR 3.110 Balcony
- Kružna prskalica RS 130/3
- Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium
- Metalni pištolj za prskanje Premium
- Multifunkcijska i površinska prskalica MS 100, 6-struka
- Multifunkcijski pištolj za prskanje
- Multifunkcijski pištolj za prskanje Plus
- Oscilirajuća prskalica OS 3.220
- Pištolj za prskanje Plus
- Pravokutna prskalica OS 5.320 S
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema