Priključak za unutarnju slavinu
Priključak slavine za unutarnje armature Omogućuje priključenje vrtnog crijeva u kući. Jednostavno fiksiranje zahvaljujući unutarnjem navoju od mesinga s robusnom zaštitom navoja.
Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer, priključak slavine za unutarnje armature za priključenje vrtnog crijeva u kući. Priključak slavine za unutarnje armaturemože se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Robusni unutarnji navoj od mesinga sa zaštitom navoja jamči jednostavno fiksiranje. Priključak slavine je kompatibilan s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Fiksiranje putem unutarnjeg navoja od mesinga
- Zajamčena robusnost
Zaštita navoja
- Za jednostavno fiksiranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G3/4
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|54 x 34 x 34
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Vrtni alat i oprema