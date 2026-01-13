Regulacijski ventil
Regulacijski ventil za postavljanje između crijeva i prskalice. Za kontinuirano reguliranje protoka vode od 0 do maksimuma. Uključujući dvosmjernu spojku za spajanje dvaju crijeva.
Intaktni priključci slavina, spojke crijeva i crijeva čine osnovu za učinkovito navodnjavanje. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje, reguliranje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer Kärcher regulacijski ventil – idealno rješenje za regulaciju protoka vode od 0 do maksimuma. Osvaja svojim ergonomskim dizajnom i jamči jednostavno rukovanje. Regulacijski ventil može se koristiti ili za spajanje između crijeva i prskalice ili – uz pomoć priložene dvosmjerne spojke – za spajanje dvaju crijeva. Kärcher regulacijski ventil je kompatibilan sa svim dostupnim klik-sustavima i svim uobičajenim promjerima crijeva.
Značajke i prednosti
univerzalna primjena
- Za sva uobičajena vrtna crijeva
Uklj. dvosmjernu spojku
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Žuta boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|105 x 32 x 32
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema