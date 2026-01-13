Intaktni priključci slavina, spojke crijeva i crijeva čine osnovu za učinkovito navodnjavanje. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje, reguliranje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer Kärcher regulacijski ventil – idealno rješenje za regulaciju protoka vode od 0 do maksimuma. Osvaja svojim ergonomskim dizajnom i jamči jednostavno rukovanje. Regulacijski ventil može se koristiti ili za spajanje između crijeva i prskalice ili – uz pomoć priložene dvosmjerne spojke – za spajanje dvaju crijeva. Kärcher regulacijski ventil je kompatibilan sa svim dostupnim klik-sustavima i svim uobičajenim promjerima crijeva.