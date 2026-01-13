Regulacijski ventil

Regulacijski ventil za postavljanje između crijeva i prskalice. Za kontinuirano reguliranje protoka vode od 0 do maksimuma. Uključujući dvosmjernu spojku za spajanje dvaju crijeva.

Intaktni priključci slavina, spojke crijeva i crijeva čine osnovu za učinkovito navodnjavanje. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje, reguliranje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer Kärcher regulacijski ventil – idealno rješenje za regulaciju protoka vode od 0 do maksimuma. Osvaja svojim ergonomskim dizajnom i jamči jednostavno rukovanje. Regulacijski ventil može se koristiti ili za spajanje između crijeva i prskalice ili – uz pomoć priložene dvosmjerne spojke – za spajanje dvaju crijeva. Kärcher regulacijski ventil je kompatibilan sa svim dostupnim klik-sustavima i svim uobičajenim promjerima crijeva.

Značajke i prednosti
univerzalna primjena
  • Za sva uobičajena vrtna crijeva
Uklj. dvosmjernu spojku
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Žuta boja
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 105 x 32 x 32
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH