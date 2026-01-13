Spojka crijeva Premium-Universal

Metalna spojka crijeva Premium-Universal. S robusnim pričvršćenjem crijeva od nehrđajućeg aluminija i utorima za držanje od meke plastike. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.

Jednostavno spajanje, odvajanje i popravak – uz pomoć kvalitetne Kärcher spojke crijeva Premium-Universal od nehrđajućeg aluminija i utorima za držanje od meke plastike za posebno komforno rukovanje. Fleksibilni utični sustav znatno pojednostavljuje navodnjavanje malih i velikih vrtova i površina. Jer funkcionalni priključci slavina i spojke crijeva čine osnovu svakog dobrog sustava za navodnjavanje. Spojka crijeva Premium-Universal je kompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.

Značajke i prednosti
Utori za držanje od meke plastike
  • Za jednostavno rukovanje.
Pričvršćenje crijeva od aluminija otpornog na koroziju
  • Zajamčena robusnost
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 65 x 39 x 40
Spojka crijeva Premium-Universal
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema

NAGRADE

Spojke crijeva Premium

Dobro spojka crijeva Premium Universal

Spojka crijeva Premium-Universal je kod časopisa "selbst ist der Mann" u praktičnom tekstu dobila ocjenu "Vrlo dobar" (1,5).

