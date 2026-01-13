Spojka crijeva Premium-Universal
Metalna spojka crijeva Premium-Universal. S robusnim pričvršćenjem crijeva od nehrđajućeg aluminija i utorima za držanje od meke plastike. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.
Jednostavno spajanje, odvajanje i popravak – uz pomoć kvalitetne Kärcher spojke crijeva Premium-Universal od nehrđajućeg aluminija i utorima za držanje od meke plastike za posebno komforno rukovanje. Fleksibilni utični sustav znatno pojednostavljuje navodnjavanje malih i velikih vrtova i površina. Jer funkcionalni priključci slavina i spojke crijeva čine osnovu svakog dobrog sustava za navodnjavanje. Spojka crijeva Premium-Universal je kompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Utori za držanje od meke plastike
- Za jednostavno rukovanje.
Pričvršćenje crijeva od aluminija otpornog na koroziju
- Zajamčena robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 39 x 40
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema
NAGRADE
Dobro spojka crijeva Premium Universal
Spojka crijeva Premium-Universal je kod časopisa "selbst ist der Mann" u praktičnom tekstu dobila ocjenu "Vrlo dobar" (1,5).