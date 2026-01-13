Trosmjerna spojka
Trosmjerna spojka za točno spajanje triju crijeva. Robusna kvaliteta i atraktivni dizajn.
Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer, trosmjerna spojka za točno spajanje triju crijeva. Trosmjerna spojka može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Trosmjerna spojka je kompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Robusni dizajn
- Zajamčena robusnost
Za spajanje triju crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|15 x 65 x 60
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema