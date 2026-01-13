Intaktni priključci za slavinu, spojnice za crijeva i crijeva čine temelj učinkovitog navodnjavanja. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer, trosmjerna spojka za točno spajanje triju crijeva. Trosmjerna spojka može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Trosmjerna spojka je kompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.