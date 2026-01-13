Kvalitetni trosmjerni razdjelnik s G1-priključkom slavine i G3/4-reduktorom za navodnjavanje uz korištenje do tri crijeva. Trosmjerni razdjelnik ima tri priključka za slavinu s tri neovisna, kontinuirana regulatora, a odlikuje se optimiziranim protokom vode. Može se univerzalno koristiti u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za ugodno i jednostavno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno i praktično fiksiranje na slavinu. Trosmjerni razdjelnik je kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.