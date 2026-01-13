Trosmjerni razdjelnik
Trosmjerni razdjelnik s 3 neovisna priključka vode koji se mogu pojedinačno regulirati. Idealno za spajanje tri crijeva na jednu slavinu. (G1-priključak slavine, G3/4-reduktor.)
Kvalitetni trosmjerni razdjelnik s G1-priključkom slavine i G3/4-reduktorom za navodnjavanje uz korištenje do tri crijeva. Trosmjerni razdjelnik ima tri priključka za slavinu s tri neovisna, kontinuirana regulatora, a odlikuje se optimiziranim protokom vode. Može se univerzalno koristiti u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za ugodno i jednostavno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno i praktično fiksiranje na slavinu. Trosmjerni razdjelnik je kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.
Značajke i prednosti
Tri izlaza za vodu koji se mogu regulirati neovisno jedan o drugome
- Zasebno korištenje triju izlaza za vodu na jednoj slavini.
S integriranim predfiltrom
- Za posebno dug životni vijek.
Zatvorena matica laganog hoda
- Jednostavno pričvršćenje na slavinu s navojem 1" ili 3/4".
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|60 x 22 x 180
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Vrtni alat i oprema