Univerzalna spojka crijeva

Univerzalna spojka crijeva ergonomskog dizajna za komforno rukovanje.

Jednostavno spajanje, odvajanje i popravak – uz pomoć praktične i ergonomske Kärcher univerzalne spojke crijeva. Fleksibilni utični sustav znatno pojednostavljuje navodnjavanje malih i velikih vrtova i površina. Jer funkcionalni priključci slavina i spojke crijeva čine osnovu svakog dobrog sustava za navodnjavanje. Univerzalna spojka crijeva je kompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.

Značajke i prednosti
Ergonomski dizajn
  • Za jednostavno rukovanje.
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
  • Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Boja Žuta boja
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 70 x 33 x 42
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema

NAGRADE

Spojke crijeva Universal

Preporuka spojka crijeva Universal

Spojka crijeva Universal je kod časopisa "selbst ist der Mann"u praktičnom testu postigla ocjenu "Odličan" (1,3) i žig "Preporuka".

