Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop
Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop Ergonomski dizajn za komforno rukovanje.
Jednostavno spajanje, odvajanje i popravak – uz pomoć praktične i ergonomske Kärcher univerzalne spojke crijeva s funkcijom Aqua Stop. Fleksibilni utični sustav znatno pojednostavljuje navodnjavanje malih i velikih vrtova i površina. Jer funkcionalni priključci slavina i spojke crijeva čine osnovu svakog dobrog sustava za navodnjavanje. Univerzalna spojka crijeva je kompatibilna s tri najčešća promjera crijeva i svim dostupnim klik-sustavima.
Značajke i prednosti
Aqua Stop
- Za sigurno odvajanje pribora od crijeva bez prskanja
Ergonomski dizajn
- Za jednostavno rukovanje.
Klik-sustav
- Prikladno za sve poznate marke
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
- Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|Žuta boja
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema