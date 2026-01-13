Univerzalni reparator za crijevo
Univerzalni reparator za sva uobičajena vrtna crijeva. Za spajanje/popravak dvaju komada crijeva. Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje.
Intaktni priključci slavina, spojke crijeva i crijeva čine osnovu za učinkovito navodnjavanje. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer univerzalni reparator crijeva. Univerzalni reparator crijeva može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja svojim ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Idealno rješenje za spajanje ili popravak dvaju komada crijeva. Univerzalni reparator crijeva je kompatibilan s tri najčešća promjera crijeva.
Značajke i prednosti
Ergonomski dizajn
- Za jednostavno rukovanje.
univerzalna primjena
- Prikladno za sva uobičajena vrtna crijeva
Za spajanje ili popravak 2 crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 39 x 39
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema