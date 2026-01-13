Intaktni priključci slavina, spojke crijeva i crijeva čine osnovu za učinkovito navodnjavanje. Stoga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za spajanje, razdvajanje i popravak sustava navodnjavanja. Na primjer univerzalni reparator crijeva. Univerzalni reparator crijeva može se univerzalno primijeniti za sva uobičajena vrtna crijeva, a osvaja svojim ergonomskim dizajnom za jednostavno rukovanje. Idealno rješenje za spajanje ili popravak dvaju komada crijeva. Univerzalni reparator crijeva je kompatibilan s tri najčešća promjera crijeva.