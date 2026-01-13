Držač crijeva

Robusno obrađeni držač crijeva za postavljanje na vanjske zidove. Praktičan i štedi prostor. S mogućnošću odlaganja prskalica i raspršivača. Za sva uobičajena vrtna crijeva.

Robusno obrađeni Kärcher držač crijeva konstruiran je za jednostavno postavljanje na vanjske zidove. Praktični držač crijeva štedi prostor i pruža mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača. Prikladan za čuvanje svih uobičajenih vrtnih crijeva. Više ništa ne ometa održavanje vrta. Jer inovativni Kärcher sustavi za odlaganje crijeva postavljaju nova mjerila po pitanju funkcionalnosti, dizajna i kvalitete. Idealno za brzo namatanje i odmatanje crijeva, bez ručnog vođenja - uz minimalni prostor. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
Jednostavno postavljanje na vanjske zidove
  • Dobra mogućnost pospremanja
Mogućnost praktičnog pospremanja prskalica i raspršivača na malo mjesta
  • Dobra mogućnost pospremanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Kapacitet crijeva (m) maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 160 x 250 x 180
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
  • Vrtni alat i oprema
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH