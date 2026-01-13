Držač crijeva
Robusno obrađeni držač crijeva za postavljanje na vanjske zidove. Praktičan i štedi prostor. S mogućnošću odlaganja prskalica i raspršivača. Za sva uobičajena vrtna crijeva.
Robusno obrađeni Kärcher držač crijeva konstruiran je za jednostavno postavljanje na vanjske zidove. Praktični držač crijeva štedi prostor i pruža mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača. Prikladan za čuvanje svih uobičajenih vrtnih crijeva. Više ništa ne ometa održavanje vrta. Jer inovativni Kärcher sustavi za odlaganje crijeva postavljaju nova mjerila po pitanju funkcionalnosti, dizajna i kvalitete. Idealno za brzo namatanje i odmatanje crijeva, bez ručnog vođenja - uz minimalni prostor. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
Jednostavno postavljanje na vanjske zidove
- Dobra mogućnost pospremanja
Mogućnost praktičnog pospremanja prskalica i raspršivača na malo mjesta
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet crijeva (m)
|maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|160 x 250 x 180
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema