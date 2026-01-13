Robusno obrađeni Kärcher držač crijeva Plus idealan je za jednostavno postavljanje na vanjske zidove. Praktični držač crijeva štedi prostor i pruža mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača. Dodatno ima pretinac za odlaganje priključaka za slavine, spojki i vrtnih rukavica. Prikladan za čuvanje svih uobičajenih vrtnih crijeva. Više ništa ne ometa održavanje vrta. Inovativni Kärcher sustavi za odlaganje crijeva postavljaju nova mjerila po pitanju funkcionalnosti, dizajna i kvalitete. Idealno za brzo namatanje i odmatanje crijeva - uz minimalni prostor. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.