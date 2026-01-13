Držač crijeva Plus
Robusni držač crijeva za vanjske zidove. Praktičan i štedi prostor. S pretincem za odlaganje prskalica, raspršivača, priključaka, spojki i rukavica. Za sva uobičajena vrtna crijeva.
Robusno obrađeni Kärcher držač crijeva Plus idealan je za jednostavno postavljanje na vanjske zidove. Praktični držač crijeva štedi prostor i pruža mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača. Dodatno ima pretinac za odlaganje priključaka za slavine, spojki i vrtnih rukavica. Prikladan za čuvanje svih uobičajenih vrtnih crijeva. Više ništa ne ometa održavanje vrta. Inovativni Kärcher sustavi za odlaganje crijeva postavljaju nova mjerila po pitanju funkcionalnosti, dizajna i kvalitete. Idealno za brzo namatanje i odmatanje crijeva - uz minimalni prostor. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.
Značajke i prednosti
Mogućnost odlaganja prskalica i raspršivača.
Praktično pospremanje crijeva na malo mjesta
- Sve pospremljeno centralno na jednom mjestu.
- Za sva uobičajena vrtna crijeva
Robusna obrada
- Dugotrajnost.
Pretinac za pospremanje priključaka za slavinu, spojki i vrtnih rukavica
Zidni držač
- Jednostavno postavljanje na (vanjske) zidove
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet crijeva (m)
|maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|145 x 300 x 305
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Drveće
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke
- Vrtni alat i oprema