Kolica za crijevo HT 3.420 set 1/2"
Kolica za crijevo s polugom za guranje podes. po visini, savijenom spojnicom za priključ., ručicom za namat. i inovat. funkc. preklapanja za uštedu prostora kod spremanja. Gotovo montirano.
Gotova montirana kolica za crijevo HT 3.425, komplet 1/2", savršeno su prikladna za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova. Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja, može se jednostavno spremiti, uz posebnu uštedu prostora. Detalji opreme: poluga za guranje podesiva po visini, PrimoFlex® crijevo 1/2" dužine 25 m, prskalica Plus (2.645-177), 3 spojke za crijevo, 1 spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop, G3/4 priključak za slavinu i G1/2 reduktor. Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 40 m ili crijevo 5/8" dužine 30 m ili crijevo 3/4" dužine 25 m. Više ništa ne ometa održavanje vrta.
Značajke i prednosti
1 x standardna spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® crijevo
3 x standardna spojka za crijevo
Gotovo montirano
Ručica slobodnog hoda
- Jednostavno rukovanje kod namatanja i odmatanja crijeva
G3/4-priključak za slavinu i G1/2-reduktor
Veliki kotači
- Za povećanu mobilnost
Poluga za guranje podesiva po visini
Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 40 m ili crijevo 5/8" dužine 30 m ili crijevo 3/4" dužine 25 m
- Za sva uobičajena vrtna crijeva
Funkcija preklapanja
- Za pospremanje na malo mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina crijeva (m)
|20
|Kapacitet crijeva (m)
|maks. 20 (1/2")
|Snažni pritisak (bar)
|24
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|390 x 450 x 700
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Oprema
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Drveće
- Kuhinjski vrt
- Vrtni alat i oprema