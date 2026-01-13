Kolica za crijevo HT 3.420 set 1/2"

Kolica za crijevo s polugom za guranje podes. po visini, savijenom spojnicom za priključ., ručicom za namat. i inovat. funkc. preklapanja za uštedu prostora kod spremanja. Gotovo montirano.

Gotova montirana kolica za crijevo HT 3.425, komplet 1/2", savršeno su prikladna za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova. Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja, može se jednostavno spremiti, uz posebnu uštedu prostora. Detalji opreme: poluga za guranje podesiva po visini, PrimoFlex® crijevo 1/2" dužine 25 m, prskalica Plus (2.645-177), 3 spojke za crijevo, 1 spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop, G3/4 priključak za slavinu i G1/2 reduktor. Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 40 m ili crijevo 5/8" dužine 30 m ili crijevo 3/4" dužine 25 m. Više ništa ne ometa održavanje vrta.

Značajke i prednosti
1 x standardna spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® crijevo
3 x standardna spojka za crijevo
Gotovo montirano
Ručica slobodnog hoda
  • Jednostavno rukovanje kod namatanja i odmatanja crijeva
G3/4-priključak za slavinu i G1/2-reduktor
Veliki kotači
  • Za povećanu mobilnost
Poluga za guranje podesiva po visini
Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 40 m ili crijevo 5/8" dužine 30 m ili crijevo 3/4" dužine 25 m
  • Za sva uobičajena vrtna crijeva
Funkcija preklapanja
  • Za pospremanje na malo mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina crijeva (m) 20
Kapacitet crijeva (m) maks. 20 (1/2")
Snažni pritisak (bar) 24
Boja Crna
Težina (kg) 2,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 390 x 450 x 700

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Oprema

  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Drveće
  • Kuhinjski vrt
  • Vrtni alat i oprema
