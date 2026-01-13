Gotova montirana kolica za crijevo HT 3.425, komplet 1/2", savršeno su prikladna za navodnjavanje srednje velikih do velikih površina i vrtova. Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja, može se jednostavno spremiti, uz posebnu uštedu prostora. Detalji opreme: poluga za guranje podesiva po visini, PrimoFlex® crijevo 1/2" dužine 25 m, prskalica Plus (2.645-177), 3 spojke za crijevo, 1 spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop, G3/4 priključak za slavinu i G1/2 reduktor. Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 40 m ili crijevo 5/8" dužine 30 m ili crijevo 3/4" dužine 25 m. Više ništa ne ometa održavanje vrta.