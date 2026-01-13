Trolley to go! Nova, gotova montirana kolica za crijevo HT 4.500 s prihvatnikom za pribor - prskalicu, štap za zalijevanje i sl., kao i kukom za vješanje za kratko crijevo. Praktično: Više nije potrebno naporno povlačenje dugog crijeva po cijelom vrtu, jer ova okretna kolica uvijek su uz Vas, pa stoga i na mjestu navodnjavanja. Dugo crijevo se priključuje na slavinu za vodu, odmotava se na tlu i tu ostaje. Tako će Vaše gredice, grmovi, namještaj, a i crijevo ostati zdravi. Tada se oko kolica za navodnjavanje sasvim praktično navodnjava kratkim crijevom. Tako više ništa ne ometa održavanje vrta. I to nije sve: Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja, kolica HT 4.500 mogu se jednostavno spremiti, uz posebnu uštedu prostora. Detalji opreme: poluga za guranje podesiva po visini, 2 spojke za crijevo. Prikladno za sva poznata vrtna crijeva; kapacitet: crijevo 1/2" dužine 50 m ili crijevo 5/8" dužine 35 m ili crijevo 3/4" dužine 23 m.