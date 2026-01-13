Kolica za crijevo HT 4.500

Vrlo mobilna kolica za crijevo s kukom za vješanje i držačem prib. S polugom za guranje podes. po visini, zaobljenim priključ. za crijevo, ručicom za namat. i inovativnom funkc. preklapanja.

Trolley to go! Nova, gotova montirana kolica za crijevo HT 4.500 s prihvatnikom za pribor - prskalicu, štap za zalijevanje i sl., kao i kukom za vješanje za kratko crijevo. Praktično: Više nije potrebno naporno povlačenje dugog crijeva po cijelom vrtu, jer ova okretna kolica uvijek su uz Vas, pa stoga i na mjestu navodnjavanja. Dugo crijevo se priključuje na slavinu za vodu, odmotava se na tlu i tu ostaje. Tako će Vaše gredice, grmovi, namještaj, a i crijevo ostati zdravi. Tada se oko kolica za navodnjavanje sasvim praktično navodnjava kratkim crijevom. Tako više ništa ne ometa održavanje vrta. I to nije sve: Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja, kolica HT 4.500 mogu se jednostavno spremiti, uz posebnu uštedu prostora. Detalji opreme: poluga za guranje podesiva po visini, 2 spojke za crijevo. Prikladno za sva poznata vrtna crijeva; kapacitet: crijevo 1/2" dužine 50 m ili crijevo 5/8" dužine 35 m ili crijevo 3/4" dužine 23 m.

Značajke i prednosti
2 x standardna spojka za crijevo
Savijeni priključak za crijevo
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja štapa za zalijevanje ili prskalice
  • Za povećanu mobilnost
Ručica slobodnog hoda
  • Jednostavno rukovanje kod namatanja i odmatanja crijeva
Veliki kotači
  • Za povećanu mobilnost
Poluga za guranje podesiva po visini
Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 50 m ili crijevo 5/8" dužine 35 m ili crijevo 3/4" dužine 23 m
  • Za sva uobičajena vrtna crijeva
Funkcija preklapanja
  • Za pospremanje na malo mjesta.
Ergonomska ručka sa zaštitom od klizanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 2,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 440 x 485 x 857
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Drveće
  • Kuhinjski vrt
  • Vrtni alat i oprema
Pribor
