Kolica za crijevo HT 4.500
Vrlo mobilna kolica za crijevo s kukom za vješanje i držačem prib. S polugom za guranje podes. po visini, zaobljenim priključ. za crijevo, ručicom za namat. i inovativnom funkc. preklapanja.
Trolley to go! Nova, gotova montirana kolica za crijevo HT 4.500 s prihvatnikom za pribor - prskalicu, štap za zalijevanje i sl., kao i kukom za vješanje za kratko crijevo. Praktično: Više nije potrebno naporno povlačenje dugog crijeva po cijelom vrtu, jer ova okretna kolica uvijek su uz Vas, pa stoga i na mjestu navodnjavanja. Dugo crijevo se priključuje na slavinu za vodu, odmotava se na tlu i tu ostaje. Tako će Vaše gredice, grmovi, namještaj, a i crijevo ostati zdravi. Tada se oko kolica za navodnjavanje sasvim praktično navodnjava kratkim crijevom. Tako više ništa ne ometa održavanje vrta. I to nije sve: Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja, kolica HT 4.500 mogu se jednostavno spremiti, uz posebnu uštedu prostora. Detalji opreme: poluga za guranje podesiva po visini, 2 spojke za crijevo. Prikladno za sva poznata vrtna crijeva; kapacitet: crijevo 1/2" dužine 50 m ili crijevo 5/8" dužine 35 m ili crijevo 3/4" dužine 23 m.
Značajke i prednosti
2 x standardna spojka za crijevo
Savijeni priključak za crijevo
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja štapa za zalijevanje ili prskalice
- Za povećanu mobilnost
Ručica slobodnog hoda
- Jednostavno rukovanje kod namatanja i odmatanja crijeva
Veliki kotači
- Za povećanu mobilnost
Poluga za guranje podesiva po visini
Kapacitet: crijevo 1/2" dužine 50 m ili crijevo 5/8" dužine 35 m ili crijevo 3/4" dužine 23 m
- Za sva uobičajena vrtna crijeva
Funkcija preklapanja
- Za pospremanje na malo mjesta.
Ergonomska ručka sa zaštitom od klizanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|440 x 485 x 857
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Drveće
- Kuhinjski vrt
- Vrtni alat i oprema